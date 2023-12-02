В трех районах Омской области ограничили подачу газа из-за падения давления в газопроводе

Министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса региона Владимир Шнипко отметил, что жителям многоквартирных домов, которые будут отапливаться с помощью электричества, компенсируют затраты

ОМСК, 2 декабря. /ТАСС/. Жителям Тарского, Тевризского и Знаменского районов на севере Омской области, у которых есть альтернативные источники отопления, приостановят поставку газа из-за снижения давления в газопроводе. Об этом сообщил в Telegram-канале министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса региона Владимир Шнипко.

"Из-за резкого похолодания возможны перебои газоснабжения, в связи с чем принято решение временно приостановить поставку газа абонентам, имеющим альтернативные источники отопления. Главам северных районов дано поручение обеспечить перевод ряда абонентов на альтернативные источники теплоснабжения", - написал Шнипко.

Он добавил, что жителям многоквартирных домов, которые будут отапливаться с помощью электричества, компенсируют выросшие затраты.

Проблемы с газоснабжением начались в Тарском, Тевризском и Знаменском районах на севере Омской области еще зимой 2019 года. В 2021-м на месторождении была отремонтирована одна из скважин. Это должно было обеспечить гарантированное газоснабжение, но в сильные морозы из-за возрастающего потребления газа давление в газопроводе продолжает снижаться. Полностью решит эту проблему строительство в Тару магистрального газопровода, которое планируется завершить в 2025 году.