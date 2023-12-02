На Украине жители двух сел отказались демонтировать памятники советским солдатам

Вопрос выносился на общие собрания в селах Загорье-Кукольницкое и Кинашев Ивано-Франковской области

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Жители сел Загорье-Кукольницкое и Кинашев Ивано-Франковской области на западе Украины высказались за сохранение памятников советским солдатам. Об этом сообщил директор Ивано-Франковского областного музея Ярослав Коретчук.

"Что делать с "патриотическими" прикарпатцами, которые отказываются демонтировать коммунистические памятники? Теперь Большовцевская поселковая община. Жители говорят, что пусть стоят", - написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В ответах от местных властей, которые привел Коретчук, говорится, что вопрос судьбы монументов был вынесен на общие собрания жителей сел.

Борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.