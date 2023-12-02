В Крыму не исключили подачи иска о компенсации по "скифскому золоту"

Председатель государственного совета региона Владимир Константинов назвал передачу коллекции Украине "частью глобальной, мировой сделки"

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Республики Крым готовы рассмотреть вопрос об обращении в суд с иском о возвращении переданной Украине музейной коллекции скифского золота или компенсации за нее, планируется начать консультации по этому вопросу. Об этом сообщил в интервью ТАСС председатель государственного совета региона Владимир Константинов.

"Мы до последнего надеялись на благоразумие Запада. Безусловно, вопрос компенсации через суды российской юрисдикции теоретически возможен. Консультации на эту тему, скажу откровенно, мы еще не проводили, но будем в этом направлении двигаться", - сказал Константинов, отвечая на вопрос о перспективах подачи иска о возвращении скифского золота.

Он назвал передачу коллекции Украине "частью глобальной, мировой сделки", при которой артефакты, попавшие в Киев, могут исчезнуть бесследно.

"Пока они находились в Амстердаме, представлялось невозможным, чтобы эти ценности исчезли. А вот когда они попали в черную дыру, которой стала Украина, они вполне могут раствориться без остатка. Приведу простой пример. Сегодня на черном рынке вовсю продаются сокровища Киево-Печерской лавры. Их можно купить на Украине и в Европе, куда попало много святынь из Лавры, вывезенных за пределы Украины вполне официально. Так что потери культурного наследия мы уже несем, и они безвозвратные", - пояснил собеседник агентства.

По словам Константинова, предпринимались и другие попытки вывезти из крымских музеев хранящиеся там ценности. "Мне рассказали в Феодосийской картинной галерее, как у них пытались выманить картины Айвазовского на временный просмотр в Киев. Если бы отправили, и они бы исчезли. <...> Картины Айвазовского удалось спасти, кстати, благодаря настойчивости и бдительности сотрудников галереи", - отметил он.

В июне этого года Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине. 27 ноября Государственная таможенная служба Украины сообщила, что скифское золото привезли в Киев, начался процесс его таможенного оформления. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что собрание артефактов принадлежит Крыму и должно храниться в крымских музеях.

Скифское золото - коллекция более чем из 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с ней возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили крымские музеи и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.