2 декабря, 08:30
Интервью

Глава Госсовета Крыма: стихия нанесла полуострову беспрецедентный ущерб

Владимир Константинов. Кирилл Кухмарь/ ТАСС
Владимир Константинов
© Кирилл Кухмарь/ ТАСС
Алексей Малашенко
Автор

Владимир Константинов — о вербовке в СБУ, абортах, скифском золоте и о шторме в Крыму

Шторм в Крыму, ставший одним из самых сильных за всю историю наблюдений, нанес ощутимый ущерб инфраструктуре региона, в том числе берегоукрепительным сооружениям. На восстановление понадобятся серьезные средства, и в этом Крым рассчитывает на поддержку федерального центра, на бюджете республики на следующий год расходы на ликвидацию последствий ЧС не отразятся. О том, как ведется подсчет ущерба, какая поддержка потребуется крымской туротрасли в 2024 году и что получил Крым от национализации имущества украинских "олигархов", в интервью ТАСС рассказал глава Госсовета республики Владимир Константинов.

— Владимир Андреевич, сейчас в Крыму продолжают ликвидировать последствия разрушительного шторма, ущерб уже исчисляется в десятках миллиардов. Параллельно идет работа над бюджетом на следующий год — он принят в первом чтении. Есть ли сейчас необходимость его пересматривать, закладывать расходы на восстановление?

Ущерб беспрецедентный, подсчитать его окончательно пока невозможно. Вода еще стоит по колено. Когда сойдет вода, завершится обход всех зданий и сооружений, выяснится в полной мере вся проблематика, тогда можно будет говорить о суммах.

Федеральный центр всегда помогал нам, не думаю, что этот раз станет исключением. Уверен, что помощь будет, в том числе и уже в этом году. 

— Значит, на региональный бюджет ЧС не повлияет?

Нет, это в чистом виде федеральные деньги из специальных фондов. Так было всегда, и я думаю, сейчас будет так же.

— В этом году Республика Крым получила 2,2 млрд рублей федеральной поддержки в туристической отрасли, аналогичная поддержка была в прошлом году. Рассчитывает ли регион на нее в следующем году?  И нет ли у вас ощущения, что такие субсидии могут оказаться медвежьей услугой для отрасли, снижая стимул для предприятий самостоятельно зарабатывать?

Представьте, лежит больной на операционном столе, а вы ему говорите: ты же конкурент, вставай, бегай, соревнуйся с кем-то, доказывай, что ты сильный. Его спасти надо сначала, поставить на ноги, а потом пусть бегает и соревнуется.

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Отрасль находится в серьезном стрессовом состоянии. Самолеты не летают уже два года, непростая история с мостом, с логистикой, бесконечные провокации, террористические акты, которые совершает Украина в отношении нас, общий информационный фон — безусловно, это все сказалось на отрасли. Предприятиям за кого конкурировать, если нет клиентов? Это вынужденная мера, как укол в сердце больному. Если у него сердце остановилось, иногда это необходимо. На моих глазах много предприятий прекратили свое существование как раз в таких условиях, когда сегодня нет клиентов. Но завтра клиенты будут, а не будет уже предприятия. Выжить надо сейчас, платить налоги, зарплату персоналу. Поэтому любая поддержка предприятий очень важна.

— В нескольких интервью вы говорили, что, несмотря на сложную ситуацию и снижение туристического потока, есть отдельные компании, которым удается зарабатывать.

Есть несколько нюансов. Во-первых, кто успел вложиться в свою инфраструктуру, тому легче. Например, вы, выбирая, куда поехать, будете смотреть, где есть СПА, бассейны — весь комплекс инфраструктуры рекреационных услуг. А кто не успел этим обзавестись и у него есть, грубо говоря, только спальные номера и больше ничего?

Второе — у ряда рекреационных учреждений есть традиционные связи с ведомственными распределениями социальных путевок, они загружаются. Да, это недорогие путевки, по себестоимости. Но сейчас и это — хлеб. То есть ты можешь выдавать зарплату, заплатить налоги, ты уже живешь. И, главное, персонал не деградирует — команда работает.

Или такой нюанс. Западное побережье Крыма без конца атакуется. А на юго-восточном берегу безопаснее. Люди уже стали разбираться, где безопасно, а где есть свои сложности из-за Украины. И это, само собой, влияет на их выбор. При этом, конечно, поддержка нужна всей отрасли, это даже не обсуждается.

— То есть на следующий год будете подавать заявку на федеральное финансирование?

— Будем просить, чтобы оно было сохранено на уровне этого года. Просить, конечно, всегда непросто, на федеральном уровне тоже свои сложности есть, но надеемся, что поддержка будет.

Крым сейчас проводит национализацию и продажу национализированной недвижимости. Какую часть от доходов региона составляет прибыль от продажи в этом году?

— У нас в этом году продано 25 национализированных объектов на общую сумму 1,86 млрд рублей. Нужно иметь в виду, что главная задача всей этой истории — моральная и политическая. Безусловно, финансы всегда важны, мало денег никогда не бывает, но важнее навести порядок в деле функционирования на территории Крыма предприятий, учредители которых воюют с нами. Это в первую очередь аморально, а во вторую — преступно. Прибыль, которую зарабатывают эти предприятия, дальше не в полной мере контролируется. Собственник может ей манипулировать, выводить ее. И, к сожалению, этим они, вероятнее всего, и занимались. А потом они эти выведенные средства вкладывают в ВСУ. Вот эту схему мы и пытаемся сломать.

Если рассмотреть эту проблему в долгосрочной перспективе, то возникает вопрос: как к нам относятся все эти собственники, которые живут на Украине или на Западе, а имеют предприятия здесь? Думают ли они о развитии своего бизнеса здесь? Скорее всего, такая перспектива им ни к чему: пока предприятие дает деньги — ну и пусть дает. А там — хоть трава не расти. С точки зрения стратегии именно новый собственник, российский, будет думать о развитии бизнеса, о внедрении технологий и так далее.

— Вы допускаете вариант, что собственники, узнав о будущей национализации своих объектов, могут решить перебраться в Россию, изменить свое отношение к СВО?

— К сожалению, этого не происходит. Кроме того, это не освобождает от наказания, если человек уже совершил преступление. А если они уже участвовали в убийстве наших ребят, тогда что? Знаете, в Крыму в 1943 году была история, когда предатели по мере приближения Красной Армии начали перебираться в партизанские отряды и предавать уже немцев. Но они все были наказаны, никто от ответственности за содеянные преступления таким путем не ушел.

Да и, откровенно говоря, все собственники там, на Украине, повязаны с властью. Некоторые, может быть, и рады не поддерживать этот режим, но у них выбора нет. Кто не был связан, или сидит, или убит. Они в этом плане за 10 лет зачистили всю поляну. 

Крым неоднократно посещали делегации из Ирана, недавно в Ялту приезжали коллеги из Турции. Есть ли уже какие-то реальные решения от иностранных партнеров по инвестированию в полуостров?

— Скажу откровенно, интерес к Крыму всегда был, есть и будет. Сейчас краткосрочно, безусловно, вся эта ситуация с СВО инвесторов останавливает. Их интересовала в Крыму всегда туристическая сфера, очень редко кто выскакивал с какими-то другими идеями. Сейчас из актуального на повестке дня — это порты. Если будет налажена долговременная схема перевалки зерна, то крымские порты готовы, это возможно организовать через них.

Нефтепродукты — в этом плане инвесторы теоретически могут появиться. Но, опять же, вся эта история тормозится СВО. 

—  Коллекция "скифского золота" по решению Верховного суда Нидерландов передана Украине. Что собирается предпринимать Крым? Будет ли иск о возврате коллекции или выплате компенсации, если при победе в СВО возвращать будет нечего?

— Мы до последнего надеялись на благоразумие Запада. Безусловно, вопрос компенсации через суды российской юрисдикции теоретически возможен. Консультации на эту тему, скажу откровенно, мы еще не проводили, но будем в этом направлении двигаться. 

То, что произошло в Нидерландах, у меня вызывает очень плохое предчувствие. По-моему, мы наблюдаем часть глобальной аферы, при которой артефакты, попадая в Киев, исчезают бесследно. Потому что пока они находились в Амстердаме, представлялось невозможным, чтобы эти ценности исчезли. А вот когда они попали в черную дыру, которой стала Украина, они вполне могут раствориться без остатка. 

Приведу простой пример. Сегодня на черном рынке вовсю продаются сокровища Киево-Печерской лавры. Их можно купить на Украине и в Европе, куда попало много святынь из Лавры, вывезенных за пределы Украины вполне официально. Так что потери культурного наследия мы уже несем, и они безвозвратные.

А наше золото особенно интересно. Эта коллекция в определенной степени бесценна, поэтому ей и заинтересовались. Вот потому она и была вывезена из Крыма.

Вообще оказалось, что перемещение через границу культурных атрефактов само по себе является ловушкой. Мне рассказали в Феодосийской картинной галерее, как у них пытались выманить картины Айвазовского на временный просмотр в Киев. Если бы отправили — и они бы исчезли, потому что здесь коллекция сохраняется, а там ко всему этому относятся по-другому: не как к культурному наследию, а как к материальному, финансовому активу. Так что картины Айвазовского удалось спасти, кстати, благодаря настойчивости и бдительности сотрудников галереи.

Крым стал первым регионом, где частные клиники отказались от самостоятельного проведения абортов. Не приведет ли это к вспышке подпольных медицинских процедур?

— В обществе не сформировано еще окончательное мнение на этот счет. Я хочу сказать, что в советское время аборты были. Такая возможность у женщины должна быть совершенно легально. Нельзя заставлять рожать, если женщина этого не хочет. В советское время беременность прерывали, но это не стимулировалось, перед такими операциями всегда проводились тщательные консультации. Я не слышал о подпольных абортах в Советском Союзе. Может, они и были, но я не сталкивался. Думаю, что просто любые запретительные меры ничего не дадут, нужен общественный консенсус.

В Советском Союзе, например, культивировалось отношение к семье как к системе взаимных обязанностей. Девочки так воспитывались, мальчики так воспитывались, я так воспитывался. Сейчас семейные отношения пущены на самотек. Все их строят по своему разумению. Но сути-то это не меняет: если человек построил хорошую семью и воспитал детей, то он уже прожил свою жизнь не зря. Нередко молодые люди этого понять не могут. Вот тут-то и подключить бы старшее поколение. Ведь многие базовые вещи закладываются именно в семье. Вот, скажем, я своими родителями горжусь, потому что они правильно воспитали нас, своих детей, — в любви к родной истории, к своим традициям. У меня отец был простым учителем, а мать простым поваром. Они не  "империю" строили, а полноценную семью. 

Наверное, вопрос об абортах еще требует проработки. Да и не к нему все сводится. Нам бы переориентировать общество на создание семьи, продолжение рода. А там решим, что делать с абортами.

В Крыму постоянно задерживают жителей, которые добывают информацию в интересах СБУ и даже пытаются совершить теракты. Насколько сильна сейчас защита Крымского моста, ключевых энергетических, инфраструктурных объектов региона?

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— В нынешней ситуации ничего нельзя гарантировать. Не потому что у нас что-то плохо, а потому что враг коварен и силен. Это весь Запад с его технологиями. Западные спецслужбы, по сути дела, ведут против нас террористическую войну. Именно они. Что такое СБУ или украинский ГУР без Запада? Это ноль целых и ноль десятых. Так что два подрыва Крымского моста — демонстрация того, насколько активно и изобретательно работают против нас западные спецслужбы. 

Нашими силовыми структурами принимаются меры защиты, о которых мы до конца не информированы, да и не должны быть информированы. Но уверен, что выводы из того, что происходило, они сделали.

Насчет того, что Крым наводнен разного рода украинцами с той стороны — это отследить тоже не так просто. Потому что их вербуют не по какой-то сложной схеме. Это, как правило, не агент Штирлиц, а простой человек, так называемый спящий агент. Почему спящий? Потому что там, на Украине, у него есть родственник, который может в нужный момент позвонить и сказать: у меня проблема, ко мне пришли, надо, чтобы ты то-то сделал, иначе мне гаплык будет.

По такой агентуре ФСБ работает достаточно эффективно. Мы за этот период столько выловили всякой мрази, которая разной гадости и сделала, и планировала делать. Работа на опережение в этом плане ведется достаточно неплохо. 