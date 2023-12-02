В Москве автомобилистов призвали пересесть на городской транспорт из-за снегопада

Про прогнозам синоптиков, 3 декабря ожидаются сильный ветер и снегопад, возможно образование гололедицы

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Водителям в Москве рекомендовали быть осторожными на дорогах или пересесть на общественный городской транспорт из-за сильного снегопада. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Просим по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле по городу и воспользоваться городским транспортом в течение дня. Будьте особенно аккуратны на съездах и подъемах с мостов и эстакад. Не отвлекайтесь на телефон во время движения", - говорится в сообщении.

Про прогнозам синоптиков, 3 декабря ожидаются сильный ветер и снегопад, который будет идти весь день. Возможно образование гололедицы.