Вьетнам призвал развитые страны взять на себя ведущую роль в борьбе с изменением климата

Премьер-министр Фам Минь Чинь заявил о необходимости обеспечить "климатическое равенство и справедливость"

ДУБАЙ, 2 декабря. /ТАСС/. Развитые страны должны взять на себя ведущую роль и увеличить помощь развивающимся странам в осуществлении справедливого энергетического перехода путем предоставления финансирования, особенно безвозвратной помощи, передачи технологий и наращивания потенциала развития людских ресурсов. Об этом заявил на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь.

"Развитые страны должны оказывать более широкую поддержку развивающимся странам. Должны быть преференциальные условия предоставления инвестиций, развитие человеческих ресурсов, интеллектуальное управление, создание современных эффективных рыночных институтов, отражающих уникальные условия каждой страны", - указал вьетнамский премьер. "Необходимо обеспечить климатическое равенство и справедливость, что означает обеспечение национальной энергетической самодостаточности и безопасности, содействие доступу к чистой энергии по разумным ценам для всех стран", - отметил Фам Минь Чинь.

Глава вьетнамского правительства также призвал международное сообщество увеличить финансирование адаптации к меняющемуся климату, расширить обмен научно-технологическими достижениями и как можно скорее ввести в действие Фонд для возмещения потерь и ущерба. Он рассматривается в качестве механизма финансовой поддержки развивающихся и слаборазвитых стран в реагировании на изменение климата.

COP28 продлится до 12 декабря. В конференции принимают участие лидеры более 140 государств и свыше 70 тыс. делегатов из разных стран, включая представителей крупного бизнеса и неправительственных организаций, а также исследователей, экспертов и журналистов. Российскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.