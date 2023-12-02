Швеция и Индия поддержат тяжелую промышленность в достижении нулевых выбросов к 2050 году

Премьер-министры Ульф Кристерссон и Нарендра Моди отметили, что препятствием для многих стран является высокая стоимость новых низкоуглеродных технологий

СТОКГОЛЬМ, 2 декабря. /ТАСС/. Премьер-министры Швеции и Индии Ульф Кристерссон и Нарендра Моди на климатической конференции ООН (COP28) в Дубае заявили об укреплении партнерства в области промышленного перехода в рамках Группы лидеров по промышленному переходу (LeadIT). Правительства двух стран должны поддержать тяжелую промышленность, в частности, сталелитейную и цементную, чтобы достичь нулевых выбросов к 2050 году, сообщает шведская правительственная канцелярия.

"Партнерство между Индией и Швецией направлено на укрепление сотрудничества в области промышленной реструктуризации с целью сокращения выбросов углекислого газа. Лидеры подчеркнули важность промышленного развития для социального и экономического процветания и отметили, что высокая стоимость новых низкоуглеродных технологий является препятствием для многих стран", - говорится в пресс-релизе.

Партнерство осуществляется при поддержке Группы лидеров по отраслевому переходу (LeadIT). "LeadIT объединяет страны и компании, которые намерены достичь нулевых выбросов в промышленности к 2050 году. Проект был запущен Швецией и Индией на климатическом саммите ООН в 2019 году", - поясняется в сообщении.