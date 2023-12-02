Президент Болгарии заявил, что ядерная энергетика поможет решить климатические проблемы

Румен Радев также отметил, что она обеспечивает безопасность и независимость каждому государству

ДУБАЙ, 2 декабря. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев уверен, что развитие ядерной энергетики поможет в решении климатических проблем. Свое заявление он сделал после принятия декларации о трехкратном увеличении производства ядерной энергии в ближайшие десятилетия на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), проходящей в Дубае.

"Могу понять опасения некоторых правительств в отношении ядерной энергетики. Несмотря на это, как президент страны с 50-летней историей эффективной эксплуатации ядерных мощностей могу вас заверить, что ядерная энергетика безопасна, а места для страха и опасений нет. Целей в области климата мы можем добиться, если только примем реальность и объединим усилия в реализации мудрых и работающих решений", - сказал болгарский президент.

"Ядерная энергия дает независимость, автономность и безопасность каждому государству", - указал Радев.

COP28 продлится до 12 декабря. В конференции принимают участие лидеры более 140 государств и свыше 70 тыс. делегатов из разных стран, включая представителей крупного бизнеса и неправительственных организаций, а также исследователей, экспертов и журналистов.