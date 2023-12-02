Российские историки представили в Анкаре книгу о Великой Отечественной войне

Переводчик книги Джумхур Кайгусуз надеется, что этот книга Артема Драбкина и Алексея Исаева сможет открыть турецкой аудитории неизвестные страницы истории

АНКАРА, 2 декабря. /ТАСС/. В Турции в рамках 19-й Анкарской книжной ярмарки состоялась презентация книги российских историков-исследователей Артема Драбкина и Алексея Исаева о Великой Отечественной войне в переводе на турецкий язык. Как сообщило посольство РФ в Анкаре в своем Telegram-канале, издательство книги в Турции было организовано Русским домом в столице республики.

Выступавший на презентации издания посол РФ в Турции Алексей Ерхов отметил, что для российского народа тема Великой Отечественной войны очень важна, поэтому изучение истории этого бедствия, затронувшего каждую семью, продолжается и сегодня. "Мы считаем, что есть еще много правды, которую надо открыть. Эту правду ученые черпают в воспоминаниях солдат и офицеров, которые прошли войну. Очень важно рассказать о нашей правде гражданам Турции, которую, к счастью, эта беда обошла стороной. Тем более что правда о Второй мировой войне сейчас является предметом политической полемики", - подчеркнул дипломат.

Переводчик книги Джумхур Кайгусуз надеется, что этот труд сможет открыть турецкой аудитории неизвестные страницы истории. Он обратил внимание на то, что в Турции в основном изучают Вторую Мировую войну по западным источникам, поэтому существует определенный информационный пробел, который призвана восполнить представленная книга российских авторов.