В нескольких регионах Сибири прогнозируют резкое похолодание

По данным УГМС, также ожидается усиление ветра до 30 м/с

ТАСС, 2 декабря. Резкое похолодание, сильный снег и усиление ветра до 30 м/с ожидаются в ближайшие несколько дней в Омской, Томской, Кемеровской, Новосибирской, Иркутской областях, Хакасии и в Алтайском крае, следует из данных УГМС.

"Алтайский край, 3-4 декабря ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, переходящего в снег, местами сильные, отложение мокрого снега, гололедные явления, метели, местами порывы ветра 17-22 м/с, с усилением до 25-30 м/с. Резкое похолодание. На дорогах сильная гололедица", - говорится в сообщении Западно-Сибирского УГМС.

В Новосибирской и Кемеровской областях порывы ветра достигнут 25 м/с, к 5 декабря температура воздуха опустится до -28 градусов. На севере Томской области также ожидается похолодание до -25 градусов с порывами ветра до 20 м/с.

В Обь-Иртышском УГМС сообщили, что метель в Омской области усилится к ночи 4 декабря. Ожидается ветер порывами до 22 м/с, температура воздуха упадет до -28 градусов, на дорогах ожидаются снежные заносы.

По данным Иркутского УГМС, 4 декабря в регионе похолодает до -23 градусов, на севере региона - до -41 градуса. Также ожидается метель с порывами ветра до 20 м/с.

В прошлый раз ураганный ветер, достигавший 35 м/с, накрыл регионы Сибири 19 ноября. В результате произошли массовые отключения энергоснабжения, затронувшие более 225 тыс. человек. Ураган, который затронул все регионы округа, стал причиной остановки работы транспорта, перекрытия трасс, разрушения коммунальной инфраструктуры, а также травмирования и гибели людей.