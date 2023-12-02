Медведев попросил юристов России помогать в решении правовых вопросов в новых регионах

Замглавы Совбеза отметил, что Ассоциация юристов РФ активно содействует совершенствованию российской правовой системы и отечественного законодательства

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев обратился к членам Ассоциации юристов России (АЮР) с просьбой помогать в решении правовых вопросов в новых регионах.

"Работы там еще непочатый край. Очень много сложностей, казусов, нестыковок, несоответствия в той практике, которая была там раньше, и наши правила местами непростые, этим надо заниматься и помогать", - сказал он, выступая на церемонии вручения премии "Юрист года - 2023".

Медведев отметил, что АЮР, объединяющая порядка 40 тыс. специалистов из всех регионов страны, активно содействует совершенствованию правовой системы России и отечественного законодательства. Политик подчеркнул, что ассоциация ведет серьезную работу, направленную на социальную поддержку участников специальной военной операции, членов их семей и жителей новых регионов.

"Это не просто работа. Это зачастую работа с риском для жизни", - констатировал он.

Медведев напомнил, что с февраля 2022 года действует горячая линия по оказанию бесплатной юридической помощи беженцам, вынужденным переселенцам. "Такую поддержку можно получить и в пунктах, открытых в Донецкой и Луганской народных республиках, и на других новых территориях. Благодаря этой работе сотни людей смогли разобраться в тонкостях российского законодательства и реализовать свои права, в полной мере почувствовать себя гражданами нашей страны", - отметил политик.