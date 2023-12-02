Медведев: Москва больше по масштабу, чем большинство стран Европы "средней паршивости"

По словам зампреда Совбеза РФ, работа Собянина на посту мэра, а также в прежней его должности главы комитета СФ по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам "закалила Сергея Семеновича как блестящего юриста"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Москва по своему масштабу больше, чем большинство государств Европы "средней паршивости", а мэр столицы Сергей Собянин скромничает, когда говорит, что занимается хозяйственной деятельностью. Об этом заявил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на церемонии вручения премии "Юрист года - 2023".

"Сергей Семенович тоже поскромничал, [говоря, что он] сейчас на хозяйственной работе", - сказал Медведев после выступления Собянина. "Конечно, мы понимаем, что такое Москва. Это больше [по масштабу], чем большинство государств Европы средней, так сказать, паршивости, что называется", - добавил политик.

По словам Медведева, работа Собянина на посту градоначальника, а также в прежней его должности главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам "закалила Сергея Семеновича как блестящего юриста".

На церемонии Медведев вручил Собянину премию в номинации за защиту трудовых и социальных прав граждан.

3 декабря в России ежегодно отмечается День юриста, профессиональный праздник, установленный указом президента РФ от 4 февраля 2008 года. Высшей юридической премией РФ является премия "Юрист года", учрежденная указом президента от 8 октября 2009 года. Она присуждается ежегодно Ассоциацией юристов России за заслуги в "формировании правового государства, укреплении законности и правопорядка, защите прав и свобод граждан". Всего с 2009 года премии во всех номинациях были удостоены более 80 человек. Ее первым лауреатом стал один из разработчиков Конституции РФ и Гражданского кодекса РФ доктор юридических наук Сергей Алексеев.