В Курганской области ограничили движение автобусов и грузовиков из-за непогоды

Ограничение действует на всей территории региона

ТАСС, 3 декабря. Движение автобусов и грузовиков приостановлено на территории Курганской области из-за мокрого снега, метели и гололеда. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

"По причине неблагоприятных погодных условий, таких как мокрый снег, метель, перепады температуры воздуха, порывы ветра до 16 м/с, образованием зимней скользкости, создающей реальную угрозу безопасности дорожного движения, введено временное ограничение для движения пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам на всей территории Курганской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подрядные организации ведут работы по очистке дорог от снега.