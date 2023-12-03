Более 500 москвичей нашли работу благодаря чемпионату "Абилимпикс"

Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что самыми популярными направлениями трудоустройства являются IT, образование, сферы услуг и гостеприимства, торговля

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Свыше 500 жителей Москвы в 2023 году нашли работу благодаря участию в чемпионате профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"508 москвичей нашли работу благодаря участию в чемпионате "Абилимпикс" в 2023 году - это в два раза больше, чем в прошлом. Чемпионат профмастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья проходит с 2015 года. Здесь участники могут показать свои таланты и найти хорошую работу", - написал он в Telegram-канале.

Собянин рассказал, что партнерами чемпионата являются более 200 московских предприятий. Самые популярные направления трудоустройства - IT, образование, сферы услуг и гостеприимства, торговля. Многие участники чемпионата выбрали работу на производстве.

Мэр отметил, что в Москве жителям с инвалидностью доступно бесплатное профессиональное обучение и повышение квалификации. Также специально для их трудоустройства в столичной службе занятости реализуются программы "Топ-500 резюме", "Доступная работа", "Маршрут возможностей участников чемпионата "Абилимпикс". Помимо этого, функционирует клуб соискателей с инвалидностью "Хочу работать".