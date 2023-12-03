В Подмосковье прошла церемония передачи останков советских воинов для захоронения

В церемонии приняли участие представители Минобороны, делегация Совета Федерации, посол Республики Казахстан в РФ Даурен Абаев, делегация Смоленской области, представители администрации Липецкой и Астраханской областей

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Торжественно-траурная церемония передачи для дальнейшего захоронения останков четырех советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны и найденных поисковиками на местах сражений, прошла в Подмосковье. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"В День Неизвестного Солдата в подмосковных Мытищах на федеральном военном мемориале "Пантеон защитников Отечества" МО РФ состоялась торжественно-траурная церемония передачи останков четырех советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны и найденных поисковиками на местах сражений. Их передали представителям администрации Липецкой и Астраханской областей, а также делегации Республики Казахстан для последующего захоронения на малой Родине", - сообщили там.

В ведомстве уточнили, что в результате совместной работы Минобороны России и поисковых организаций еще четыре защитника Отечества, погибшие в период с 1941 по 1943 год, безвестно находившиеся на местах гибели, обрели свои имена. "Среди них красноармеец Некрасов Сергей Никифорович, Сухинин Павел Васильевич, пограничник Даулеткулов Кадирбек, красноармеец Адиев Касим. В ходе церемонии родственникам красноармейцев были переданы посмертные медальоны и личные вещи бойцов РККА, найденные в ходе поисковых работ", - добавили в российском военном ведомстве.

В церемонии приняли участие представители Минобороны России во главе с врио директора департамента МО РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андреем Тарановым, делегация Совета Федерации РФ во главе с председателем комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеславом Тимченко, посол Республики Казахстан в РФ Даурен Абаев, делегация Смоленской области, военный атташе казахстанского посольства, представители администрации Липецкой и Астраханской областей, родственники красноармейцев, духовенство, а также делегации поисковых отрядов, ветеранских и молодежных патриотических организаций.

"По завершении церемонии участники возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата и под удары метронома минутой молчания почтили память российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории страны и за ее пределами. Рота почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка произвела оружейный салют и прошла торжественным маршем, почтив память погибших воинов", - добавили в МО РФ.

День Неизвестного Солдата - памятная дата, учрежденная в 2014 году указом президента Российской Федерации по инициативе общественных поисковых организаций России. Отмечается 3 декабря в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за ее пределами. Дата выбрана в связи с тем, что именно в этот день в 1966 году прах Неизвестного Солдата был захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду.