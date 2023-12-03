В Москве начался сильный снегопад

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что сугробы могут вырасти до 28 см

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Обещанный синоптиками сильный снегопад начался в Московском регионе. Согласно экстренному предупреждению Гидрометцентра РФ, в городе и по области возможны метель, усиление ветра до 16 м/с и гололедица, снежные заносы.

Департамент транспорта столицы уже обратился к водителям с просьбой по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться общественным транспортом. "Будьте особенно аккуратны на съездах и подъемах с мостов и эстакад, не отвлекайтесь на телефон во время движения", - отмечается в телеграм-канале ведомства. Уточняется, что за движением в мегаполисе круглосуточно следит ситуационный центр и 30 экипажей дорожного патруля центра организации дорожного движения.

Причиной непогоды, по данным метеорологов, стал южный циклон, центр которого перемещается через Центральную Россию с юго-запада на северо-восток.

Столичные коммунальщики работают на улицах. Из-за снегопада сложная ситуация складывается во дворах, где дворники не успевают очищать дорожки, есть проблемные участки возле остановок общественного транспорта.

Столичные аэропорты пока работают в штатном режиме. Там, по словам их представителей, ведется постоянная очистка от снега взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек, противообледенительная обработка самолетов, включены противотуманные устройства.

В Москве и Подмосковье продолжает действовать оранжевый уровень погодной опасности - предпоследний в колористической шкале оповещений о метеорологических условиях. Он символизирует опасную погоду и вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.

Ожидаемая погода в регионе

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в Telegram-канале сообщил, что треть месячной нормы осадков может выпасть с полудня воскресенья в Москве, сугробы вырастут до 28 см. Такого снежного покрова не было последние 19 лет.

"Прогнозируемое количество осадков в период с полудня воскресенья до утра понедельника может составить 11-16 мм, а это одна третья от всей месячной нормы, благодаря чему к 4 декабря сугробы в Москве вырастут с 19 до 28 см, что в четыре раза выше положенной нормы в начале зимы. Мало того, такого снежного покрова не было последние 19 лет - рекорд для этого дня принадлежит 1952 и 2004 годам, когда снегомерная линейка провалилась на глубину 30 см", - написал синоптик.

Температурный фон, по прогнозу Тишковца, из-за северо-восточных ветров и снегопада окажется на 1-2 градуса ниже климатической нормы начала сезона, временами во второй половине дня будет сильный ветер. Температура днем в столице будет колебаться в пределах от минус 4 до минус 6 градусов, а по области - от минус 2 до минус 7. Ветер восточный, северо-восточный 7-12 м/с с порывами. Атмосферное давление будет падать и составит 737 мм ртутного столба. Солнечная активном ожидается умеренная, а геомагнитное поле неустойчивое.

Причиной непогоды, отметил Тишковец, является мощный циклон "Оливер". "Этот "генуэзец" - редкий тропический атмосферный вихрь, зародившийся всего двое суток назад над далекой Лигурией, уже в ближайшие часы обрушится на междуречье Оки и Волги обильными снегопадами, сопровождаемыми усилением ветра, метелью с ухудшением видимости до 200-400 м и заносами на дорогах", - добавил синоптик.