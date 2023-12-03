Около 2 тыс. человек убирают снег на объектах МЖД

Задействовано более 90 единиц спецтехники

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Очистка инфраструктуры Московской железной дороги (МЖД) от снега ведется непрерывно, в работах задействовано около 2 тыс. человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЖД.

"На линию выведено более 90 единиц спецтехники, задействовано порядка 2 тыс. человек. К расчистке платформ от снега также привлечено около 1 тыс. работников. При необходимости будут задействованы дополнительные силы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для координации действий по уборке снега на МЖД работает оперативный штаб.