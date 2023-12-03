В Москве городские службы перевели на усиленный режим работы из-за снегопада

В период с 3 по 4 декабря в столичном регионе ожидается сильный снег и метель

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Городские службы Москвы ведут работу в усиленном режиме из-за ожидаемого снегопада, аварийно-восстановительные бригады находятся на круглосуточном дежурстве, об этом сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

"Согласно данным синоптиков, в период с 3 по 4 декабря в столичном регионе ожидается сильный снег, метель, заносы на дорогах, снежный накат, суммарный прирост снега может составить до 12 см. В связи с неблагоприятным прогнозом все городские службы продолжают работать в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов", - привели в материале слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.

В тексте отмечается, что мониторинг состояния улично-дорожной сети ведется непрерывно. С 12:00 коммунальная техника приступила к сплошному механизированному прометанию проезжей части и пешеходных зон с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ будет повторяться по мере выпадения осадков.

"Для уборки города задействуем максимальное количество роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников и бригад ручной уборки. Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка. Для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь на МКАД и в ТиНАО, организовано дежурство тягачей", - добавили в комплексе.

Сообщается, что после окончания снегопада начнется очистка от снега и наледи кровель, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ будут огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов.

"Просим горожан быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, по возможности перенести поездки на автомобилях", - заключили в ведомстве.