В Новосибирске из-за неисправности на 38 часов задержали рейс в Якутию

Вылета ожидают 53 человека

НОВОСИБИРСК, 3 декабря. /ТАСС/. Вылет самолета из Новосибирска в Талакан (Якутия) задержан на 38 часов из-за неисправности, рейс ожидается ночью 4 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"В международном аэропорту Новосибирск имени А. И. Покрышкина по причине технической неисправности воздушного судна авиакомпании "ИрАэро" задержано выполнение авиарейса в аэропорт Талакан (Якутия), продолжительность задержки составляет 38 часов. Вылет воздушного судна неоднократно откладывался и назначен авиакомпанией на 4 декабря в 04:20 (00:20 мск)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что выполнения рейса ожидают 53 человека. Новосибирская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.