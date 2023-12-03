В Адыгее с воинскими почестями захоронили обнаруженных поисковиками неизвестных солдат

В 2024 году поисковые работы продолжатся на территории Майкопского, Тахтамукайского, Теучежского, Красногвардейского, Шовгеновского районов

МАЙКОП, 3 декабря. /ТАСС/. Торжественная церемония захоронения останков четырех неизвестных солдат, обнаруженных в окрестностях станицы Кужорской Майкопского района, прошла в Адыгее с участием представителей регионального отделения поискового движения России по республике, Общероссийского народного фронта, властей и общественности. Об этом сообщил ТАСС в День Неизвестного солдата, который в РФ отмечают 3 декабря, председатель реготделения поисковиков Иван Партной.

"Сегодня мы на мемориале в станице Кужорской с воинскими почестями - салютом, почетным караулом - провели церемонию захоронения останков четырех советских солдат, которые были обнаружены в ходе поисковых работ на территории Майкопского района. Предположительно время гибели солдат, чьи имена установить не удалось, - 1943 год. Все они воевали в составе 40-й отельной специальной бригады", - сказал он.

Всего на мемориале в станице Кужорской теперь захоронены 10 солдат. В 2024 году поисковые работы продолжатся на территории Майкопского, Тахтамукайского, Теучежского, Красногвардейского, Шовгеновского районов. Их участниками станут ведомственные поисковые отряды, находящиеся в составе поискового движения России, - "01 регион", "Фишт" и "Рубеж", добавил Партной.

Освобождение территории Адыгеи от фашистов началось в январе 1943 года со станицы Даховской. До конца января части Красной Армии изгнали оккупантов из Майкопа, Майкопского, Гиагинского, Кошехабльского и Шовгеновского районов. Красногвардейский район был освобожден 2 февраля, Теучежский - 4 февраля. 18 февраля 1943 года войска Красной Армии освободили Тахтамукайский район, аулы Афипсип и Псейтук. Этот день считается днем окончательного освобождения республики.

Из Адыгеи в годы войны были призваны 80 тысяч человек, более 33 тысяч из них погибли. Практически все воевавшие жители республики отмечены боевыми наградами, а 59 человек стали Героями Советского Союза и полными кавалерами ордена Славы.