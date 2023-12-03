В Нижнем Новгороде открыли памятник Николаю I

Высота вместе с постаментом составляет около 4,5 м

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 декабря. /ТАСС/. Памятник императору Николаю I открыли в Александровском саду в Нижнем Новгороде. Его установили в границах объекта культурного наследия - Нижегородского откоса.

"Сегодня большая великая справедливость восстанавливается. Мне кажется, что особенно для нижегородцев имя императора Николая I было в некоторой тени других нашей правителей, а это абсолютно незаслуженно", - сказал на церемонии открытия памятника губернатор Глеб Никитин.

Он отметил, что тем самым горожане отдают дань уважения за то, каким прекрасным и "царственно поставленным" стал Нижний Новгород.

Высота памятника вместе с постаментом составляет около 4,5 м. Взгляд императора устремлен к Нижегородскому кремлю, у него в руках циркуль и карта. Чин благословения памятника провел митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Глава Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова назвала событие восстановлением исторической правды. "Конечно, фигура Николая I для меня ценна еще и тем, что это первый государь, который всерьез составил программу воспитания, образования нашего руководства, так скажем, своих собственных детей, великих князей. Дети с детства по специальной программе занимались благотворительностью. Он составил специальный кодекс для своих детей. Он ввел правила путешествий по России", - сказала Громова. Она добавила, что первый сын императора - цесаревич Александр Николаевич, будущий Александр II, проехал по всей России.

Связь с городом

Визит Николая I в Нижний Новгород стал началом грандиозных преобразований. Особое внимание монарх обратил на Кремль - ту его часть, где высился новый собор в окружении частных домов. Николай повелел их скупить и сразу же снести, "чтобы впредь здесь никогда не появлялись".

Тогда же было принято "Положение об устройстве губернского города Нижнего Новгорода". Лучшую улицу - Покровскую - предписано было "выпрямить". В те же годы были устроены Верхне-Волжская и Нижне-Волжская набережные, разбит Английский сад (сейчас Александровский, названный в честь императрицы Александры Федоровны, супруги Николая I) - первый в истории города общественный парк, созданный в английском стиле и соединяющий обе набережные. На набережных были выложены булыжные мостовые.