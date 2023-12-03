В Москве в электронную медкарту добавили подраздел "Предварительные диагнозы"

Мэр столицы Сергей Собянин также рассказал, что врачам стал доступен специальный регистр пациентов с неподтвержденными диагнозами

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Новый подраздел "Предварительные диагнозы" добавили для столичных врачей в электронную медкарту. Благодаря этому все протоколы осмотров и результаты исследований по каждому предварительному диагнозу пациента собраны вместе, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Добавили для врачей новую функцию в электронную медкарту - подраздел "Предварительные диагнозы". Все протоколы осмотров, направления на консультации и результаты исследований по каждому предварительному диагнозу пациента теперь собраны вместе. Раньше эти документы хранились в разных разделах, что отнимало время на их сбор. Врачу открывается полная картина по каждому заболеванию. Он может выбирать более эффективную тактику лечения, опираясь на индивидуальные особенности и проявление болезни", - написал он в своем Telegram-канале.

Собянин рассказал, что также врачам стал доступен специальный регистр пациентов с неподтвержденными диагнозами. В нем видно, кто не до конца прошел необходимую диагностику и когда она прервалась. Если информации для заключительного диагноза достаточно, то в дальнейшем специалист сможет поставить его заочно. Затем вызовет пациента на прием, чтобы начать лечение.

"Такой подход поможет выявлять серьезные заболевания на более ранних стадиях", - подчеркнул мэр.