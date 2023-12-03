В ОАЭ усомнились, что отказ от ископаемого топлива сдержит глобальное потепление

При этом министр промышленности и передовых технологий страны Султан бен Ахмед аль-Джабер назвал неизбежным сокращение использования такого топлива

ЛОНДОН, 3 декабря. /ТАСС/. Поэтапный отказ от ископаемого топлива не гарантирует удержания глобального потепления в пределах 1,5 градуса. Такое мнение выразил министр промышленности и передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), председатель 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата Султан бен Ахмед аль-Джабер.

"Нет каких-либо научных данных или сценариев, которые говорили бы о том, что поэтапный отказ от ископаемого топлива поможет достичь цели в 1,5 градуса", - приводит его слова британская газета The Guardian.

"Покажите мне план поэтапного отказа от ископаемого топлива, который позволит обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие, если только вы не хотите вернуть мир обратно в пещеры", - заявил министр, общаясь с представителями экологических движений. В то же время он назвал неизбежным сокращение использования ископаемого топлива. "Но нам нужно серьезно и прагматично относиться к этому", - добавил аль-Джабер.

В декабре 2015 года было подписано Парижское соглашение по борьбе с глобальным потеплением. Страны-участницы обязались добровольно сократить выбросы углекислого газа в ближайшие десятилетия для того, чтобы удержать рост среднегодовой температуры на отметке 1,5 или 2 градуса Цельсия.