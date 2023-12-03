Путин поручил определить единообразное награждение для школьников-олимпиадников

Глава государства ожидает выполнения этой задачи до 1 марта 2024 года

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил составить единообразные принципы награждения школьников - победителей и призеров всероссийской олимпиады. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Правительству РФ подготовить совместно с образовательным фондом "Талант и успех" и высшими должностными лицами субъектов РФ и представить предложения по определению единых принципов премирования победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников", - говорится в одном из пунктов перечня поручений.

Задача должна быть выполнена до 1 марта 2024 года.