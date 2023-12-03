В Москве прогнозируют морозы до 20-22 градусов

По данным ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, высота сугробов в городе достигнет 31-36 см

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Морозы до -20...-22 градусов ночью и -15...-16 градусов днем прогнозируют в Москве со среды. Такая температура характерна для Сибири, а не столицы, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Начиная со среды и до конца недели, москвичей ждут относительно погожие зимние деньки с сибирскими морозами. Ночами -15...-20 градусов, днем -10...-15 градусов. Холоднее всего будет в ночь на пятницу - до -17...-22 градуса, днем -11...-16 градусов, что на 10-15 градусов ниже положенной климатической нормы", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Тишковца, к выходным в столице немного потеплеет - до -13...-18 градусов ночью и -8...-13 градусов днем.

"Через неделю морозы смягчатся, и температура постепенно вернется в свое климатическое русло, но зарядят обложные снегопады. Сугробы вырастут до февральских значений 31-36 см", - рассказал он.