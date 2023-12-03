Путин поручил профинансировать обучение школьных советников по воспитанию

Эту должность утвердили 1 марта 2021 года

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству с 2024 года выделять средства на обучение советников директоров по воспитанию для учебных заведений. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Правительству РФ предусмотреть начиная с 2024 года выделение Минпросвещения России бюджетных ассигнований из федерального бюджета на осуществление мероприятий по обучению лиц, замещающих в образовательных организациях должности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями", - говорится в одном из пунктов перечня поручений.

Должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями была утверждена 1 марта 2021 года. По данным Минпросвещения РФ, с начала этого учебного года советники есть в 26 тыс. школах во всех регионах РФ.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что новым направлением в федеральном бюджете на 2024-2026 годы стало выделение дополнительно 2 млрд рублей ежегодно на советников по воспитанию в колледжах.