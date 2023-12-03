В Кишиневе в День Неизвестного Солдата возложили цветы к Вечному огню

Глава поискового движения и Национального оргкомитета "Победа" Алексей Петрович выразил надежду, что комплекс "Вечность" будет передан от Минобороны в ведение мэрии города, как это предложил мэр столицы Ион Чебан

КИШИНЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Церемония возложения цветов к Вечному огню прошла в День Неизвестного Солдата на мемориале "Вечность" в Кишиневе.

"Люди разных возрастов пришли сегодня к Вечному огню, чтобы почтить память главного героя войны - Неизвестного Солдата. Того, чье имя мы никогда не узнаем и чей подвиг никогда не забудем. Несмотря на пронизывающий ветер, люди не хотели расходиться, читали стихи, продолжали высказывать наболевшие мысли и чувства", - написал в своем Telegram-канале глава поискового движения и Национального оргкомитета "Победа" Алексей Петрович. Он высказал озабоченность судьбой мемориала "Вечность" в связи с тем, что Министерство обороны Молдавии, в ведении которого он находится, отменило почетный караул, охрану комплекса и его уборку.

"Могилы павших героев заметает опавшими листьями, и, судя по опыту этого года, убирать их, кроме нас, в ближайшее время будет некому", - подчеркнул Петрович. Он выразил надежду на то, что комплекс "Вечность" будет передан от Минобороны в ведение мэрии Кишинева, как это предложил мэр столицы Ион Чебан.

В начале июля поисковое движение Молдавии вместе с неравнодушными кишиневцами самостоятельно привели в порядок мемориал, который пришел в крайнее запустение. Позже Петрович сообщил, что на его запрос в министерство обороны пришел ответ, в котором ведомство объяснило запущенное состояние воинского кладбища отсутствием денежных средств.

По разным оценкам, в Красной армии сражались свыше 380 тыс. уроженцев Молдавии, 19 из которых были удостоены звания Героя Советского Союза, а 5 стали полными кавалерами ордена Славы. За годы оккупации в Молдавии погибли и были угнаны в фашистское рабство более 100 тыс. мирных жителей. Более 86 тыс. молдавских солдат не вернулись с фронта, и почти столько же красноармейцев разных национальностей отдали свои жизни за освобождение республики.

Война здесь затронула почти каждую семью, поэтому, несмотря на попытки некоторых молдавских политиков пересмотреть ее итоги, ежегодно в День Победы на улицы Кишинева и других городов республики выходят тысячи людей.