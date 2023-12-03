В Чехии и Словакии открылись рождественские базары

Они прекратят работу в праздник Богоявления, 6 января

ПРАГА, 3 декабря. /ТАСС/. Рождественские базары привлекают десятки тысяч туристов в Праге, Братиславе и других городах Чехии и Словакии. Их посещаемость особенно возросла в воскресенье. В обеих республиках установилась погода, создающая у посетителей ярмарок предпраздничный настрой: в легкий морозец падает пушистый снег при ярком зимнем солнце.

Так, например, в чешской столице в первой половине дня воскресенья рождественские базары, действующие в разных районах города, посетили десятки тысяч пражан и гостей столицы. Прямую трансляцию происходящего на Староместской площади, где располагается главная рождественская ярмарка республики, можно посмотреть на специально созданном YouTube-канале.

Трансляция ведется со смотровой башни древней городской ратуши, возвышающейся на десятки метров над площадью. В Пражском агентстве по развитию туризма, организовавшему ее при поддержке мэрии столицы, подчеркивают, что теперь желающие со всего мира могут заглянуть на рождественскую ярмарку и получить заряд праздничного настроения.

В центре Староместской площади установлена доставленная с севера Чехии 22-метровая елка. Она украшена 410 елочными игрушками, а ветви обвиты 8,5-километровой гирляндой с тысячами светодиодных ламп. Вокруг нее разбит рождественский базар.

На Староместской площади торговцы предлагают свои товары в 81-м украшенном мотивами предстоящего праздника киоске-палатке. Здесь можно отведать традиционные блюда чешской кухни, сладости, медовые настойки и глинтвейн. Эти слабоалкогольные горячительные напитки особенно востребованы покупателями в морозную погоду.

В Чехии и Словакии на рождественских базарах за относительно небольшие деньги можно купить изделия народных промыслов. Это, например, кружевные скатерти и салфетки, стеклянная и керамическая посуда, вырезанные из дерева детские игрушки, теплые носки и гольфы из овечьей шерсти.

Древняя традиция рождественских базаров

В Чехии и Словакии рождественские базары проводятся ежегодно с незапамятных времен. Традиция, не прерывавшаяся в этих странах и в эпоху "строительства развитого социализма", уходит корнями в раннее Средневековье. Так, первые летописные упоминания о ярмарочной торговле перед Рождеством в Братиславе датируются XIII веком, а наибольшего расцвета она достигла в XVI - XVIII веках, когда город был официальной столицей Венгерского королевства.

Большинство рождественских базаров в Чехии и Словакии прекратят работу 6 января, в праздник Богоявления. В этот же день в городах и других населенных пунктах этих республик будут убраны рождественские елки.