В Омской области из-за непогоды ограничили движение на двух федеральных трассах

В регионе наблюдается ветер с порывами до 25 м/с и снегопад

ОМСК, 3 декабря. /ТАСС/. Сильный ветер и снег в южной части Омской области стали причиной временного ограничения движения пассажирского транспорта на федеральных трассах Тюмень - Омск (Р-402) и Курган - Омск - Новосибирск (Р-254). Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"С 18:00 мск 3 декабря до 03:00 мск 4 декабря временно ограничено движение пассажирского транспорта, легкового такси и маршрутного такси на участке автомобильной дороги федерального значения Р-254 "Иртыш" (655-й км - 947-й км) и Р-402 (375-й км - 611-й км) в границах Омской области (Исилькульский, Москаленский, Марьяновский, Омский, Кормиловский и Калачинский, Тюкалинский, Любинский, Крутинский районы)", - говорится в распространенном сообщении.

Ранее спасатели предупредили о приходе в регион 3 декабря непогоды. В Омской области наблюдается сильный ветер с порывами до 25 м/с, снег и мокрый снег, метель, отложения мокрого снега и гололедные явления. Прогнозируется, что непогода продлится до утра 4 декабря. Жителям Омской области рекомендовали оставаться дома.