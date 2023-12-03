В Московском регионе ночью прогнозируют температуру до -11 градусов

По данным комплекса городского хозяйства, повсеместно проводятся работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров и дворовых территорий

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Предстоящая ночь в Московском регионе пройдет при температуре воздуха до -8 градусов в Москве и до -11 градусов по области, при этом ожидается северо-западный и западный ветер со скоростью 6-11 м/с. Об этом сообщили в Гидрометцентре России, сославшись на подготовленный синоптиками прогностический бюллетень.

Ранее научный руководитель ведомства Роман Вильфанд сообщал, что сильный снегопад, обрушившийся на регион еще утром, фактически должен закончиться к полуночи, однако в течение ночи выпадение небольшого количества осадков также вероятно, равно как вероятен и "небольшой снежок в понедельник". После этого, по словам Вильфанда, "погода изменится радикально". В частности, с 5 декабря осадков уже не прогнозируется, а погода будет "спокойной и степенной". Снегопад с небольшими перерывами идет, а столбики термометров на главной столичной метеостанции, расположенной на ВДНХ, показывают около -6 градусов.

Коммунальщикам предстоит всю ночь убирать снег и готовить город к началу рабочей недели. По данным комплекса городского хозяйства мэрии, некоторое время назад прошло очередное механизированное прометание проезжей части и пешеходных зон с последующей противогололедной обработкой. "Цикл работ повторяем по мере выпадения осадков, повсеместно проводятся работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров, дворовых территорий", - отметили в официальном Telegram-канале комплекса.

Здесь заверили, что под особым контролем дорожники держат подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена, МЦК и социальным объектам. "Просим горожан быть предельно внимательными и аккуратными на улице в непогоду", - заключили в комплексе городского хозяйства мэрии.