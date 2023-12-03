В Москве призвали водителей не ездить 4 декабря по городу на личных авто

На дорогах организовали дежурство 20 экипажей дорожного патруля ЦОДД

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. В Москве призвали горожан и гостей столицы воздержаться от поездок по городу на личных автомобилях 4 декабря. Об этом сообщает столичный департамент транспорта со ссылкой на городской Центр организации дорожного движения.

"По прогнозам синоптиков, снегопад продлится до утра, рекомендуем завтра, 4 декабря, по возможности отказаться от поездок на личном авто", - говорится в сообщении Telegram-канала ведомства. В связи с непогодой водителей попросили пользоваться общественным транспортом, а коммунальные службы - быстрее ликвидировать последствия снегопада на дорогах.

"За дорожной обстановкой круглосуточно следит ситуационный центр ЦОДД, на дорогах дежурят 20 экипажей дорожного патруля ЦОДД, оборудованные всем необходимым для оперативной помощи автомобилистам во время непогоды", - уточнили в департаменте.

Утром 3 декабря на Московский регион обрушился сильный снегопад, причиной которого стало прохождение с юго-запада на северо-восток через Центральную Россию центра южного циклона. По данным синоптиков, обильные осадки могут завершиться к полуночи, однако в течение предстоящей ночи, как и 4 декабря, не исключен небольшой снег.

В регионе действует оранжевый уровень погодной опасности. Являясь предпоследним в колористической шкале метеорологических предупреждений, он обозначает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Корреспонденты ТАСС, находящиеся в разных уголках Москвы и Подмосковья, сообщают, что снегоуборочная техника работает на автомагистралях, тротуарах и во дворах. Однако пока она не может полностью справиться со снегом.