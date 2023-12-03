В Душанбе при поддержке РФ состоялся концерт к Международному дню инвалидов

Как отметил председатель учрежденного в 2023 году российского общества дружбы с Таджикистаном Саттар Миа, общество поддерживает подобные инициативы и считает значимыми такие объединяющие встречи

ДУШАНБЕ, 3 декабря. /ТАСС/. Концерт, приуроченный к Международному дню инвалидов, состоялся в Душанбе в Таджикском государственном академическом театре оперы и балета имени Садриддина Айни при поддержке посольства России и общества дружбы РФ с Таджикистаном.

"Наши народы - России и Таджикистана - объединяет общая история, стратегические, политические, экономические интересы, у нас много общего. Главное, что нас объединяет, - это традиционные ценности. Главные из них - милосердие, любовь и внимание к ближнему. Сегодня у нас есть возможность продемонстрировать эти ценности на деле: помочь в проведении этого мероприятия, собрать тех, кто заботится о людях с ограниченными возможностями, родственников, родителей, семьи и детей с инвалидностью", - обратилась к зрителям перед началом концерта советник-посланник посольства РФ в Душанбе Вера Хуторская.

С видеообращением к участникам и зрителям также выступил председатель учрежденного в 2023 году российского общества дружбы с Таджикистаном Саттар Миа. Он отметил, что общество поддерживает подобные инициативы и считает значимыми такие объединяющие встречи.

Концерт собрал полный зал зрителей. Мероприятие был организовано объединением инвалидов "Мехрбахш". Также его поддержали компания "Газпромнефть-Таджикистан", Университет Центральной Азии и коммерческие компании республики. В концерте приняли участие дети из домов-интернатов республики, которые исполнили национальные русские и таджикские танцы, а также песни на русском и таджикском языках.

3 декабря отмечается Международный день инвалидов, или Международный день людей с ограниченными возможностями. Он был утвержден резолюцией 47/3 Генеральной Ассамблеи ООН от 14 октября 1992 года с целью привлечения внимания к проблемам инвалидов.