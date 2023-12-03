Zivert станет новым наставником в шоу "Голос"

Ведущей программы вновь будет Яна Чурикова

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Первый канал начал съемки нового сезона шоу "Голос", одним из наставников в проекте стала певица Zivert. Об этом сообщили в пресс-службе вещателя.

"На Первом канале начинаются съемки нового сезона супершоу "Голос", и уже совсем скоро он стартует в эфире. Впервые в истории проекта зрители увидят в красном кресле наставника "Голоса" певицу-хитмейкера Zivert, которая присоединится к уже опытным тренерам Владимиру Преснякову, Полине Гагариной и Антону Беляеву", - говорится в распространенном сообщении. Уточняется, что ведущей шоу вновь стала Яна Чурикова.

К участию в слепых прослушиваниях допущены 128 вокалистов, прошедших предварительный музыкальный кастинг. "География "Голоса" как всегда широка, а в этом сезоне представлена и новыми регионами", - добавили в пресс-службе.

Как и в прошлом сезоне, в кресла наставников проекта будут в том числе вмонтированы кнопки блокировки, с помощью которых они смогут побороться друг с другом за каждого артиста.

"Голос" - российское развлекательное вокальное шоу талантов. Является российской версией формата телевизионного вокального конкурса The Voice, предложенного голландским продюсером. Выходит в эфире Первого канала с октября 2012 года. С 2014 года также выходит детский аналог "Голос. Дети", с 2018 года - "Голос. 60+".