У подножия Эльбруса в Кабардино-Балкарии открылась резиденция Деда Мороза

Посетить ее можно бесплатно

НАЛЬЧИК, 3 декабря. /ТАСС/. Новогодняя резиденция Деда Мороза появилась на поляне Азау у подножия Эльбруса в Кабардино-Балкарии. Там бесплатно могут побывать все желающие, сообщили в АО "Курорт Эльбрус".

"У самого подножия Эльбруса, в сказочном лесу, где лапы елей укрыты пушистым снегом, появилось необыкновенное место, где от восторга замирает сердце даже взрослого - новогодняя резиденция Деда Мороза", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.

Отмечается, что в резиденции бесплатно можно сделать атмосферные фото. Фотозона расположена на ярмарочной площади. Самого Деда Мороза там можно встретить уже 16 декабря.