В Курганской области на некоторых федеральных трассах восстановили движение автобусов

Ограничения вводили из-за непогоды

ТАСС, 3 декабря. Движение автобусов и грузовиков, приостановленное из-за снегопада и гололеда в Курганской области, частично восстановили. В частности, движение возможно на федеральных трассах Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск, Екатеринбург - Шадринск - Курган, "Иртыш" подъезд к Тюмени, сообщили в Telegram-канале правительства региона.

"Госавтоинспекция информирует о частичном снятии ранее введенных ограничений для движения пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, а также грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку крупногабаритных или тяжеловесных грузов. Беспрепятственно продолжить движение возможно на участках: "Иртыш" Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск (248-465 км), Екатеринбург - Шадринск - Курган (125-356 км), "Иртыш" подъезд к городу Тюмени", - говорится в сообщении.

Движение также восстановили на дорогах Курган - Куртамыш - Целинное (на участке Курган - Куртамыш), Курган - Звериноголовское (до границы с Казахстаном), Курган - Половинное - Воскресенское - граница Казахстана, Лебяжье - Мокроусово - Щигры - граница Тюменской области.

Ранее сообщалось, что ограничения утром 3 декабря ввели на всех дорогах региона из-за непогоды.