Аэропорты Москвы продолжают работу в штатном режиме, несмотря на снегопад

В Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском провели 35 контрольных очисток взлетно-посадочных полос

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Аэропорты столичного региона работают в штатном режиме, отмены рейсов на вылет не было, несмотря на сильный снегопад.

"За рассматриваемый период [с 07:00 до 19:00 мск 3 декабря] ни один рейс на вылет из-за метеоусловий отменен не был", - говорится в сообщении Росавиации.

В аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский провели 35 контрольных очисток взлетно-посадочных полос.

3 декабря в Москве стало рекордным по количеству выпавших за сутки осадков. Как сообщил специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, к 18:00 в столице, по данным базовой метеостанции города на ВДНХ, выпало 10 мм осадков - на 0,6 мм больше, чем было в этот день в 1980 году.