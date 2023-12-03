В Москве и области понизили уровень погодной опасности до желтого

По прогнозу, 4 декабря интенсивность снега уменьшится

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Синоптики Гидрометцентра России понизили уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье с предпоследнего оранжевого до среднего желтого. Этот уровень символизирует потенциально опасные метеорологические условия.

Связан уровень с возможными порывами ветра до 16 м/с, а также со снегопадом, который может продолжиться предстоящей ночью. Желтый уровень действует и в пограничных со столичным регионах, где также прогнозируют снег и гололедицу на дорогах.

Сильный снегопад обрушился на Москву и Подмосковье утром, непогоду синоптики связали с прохождением центра южного циклона через Центральную Россию. Как ожидается, 4 декабря интенсивность снега уменьшится, а с 5 декабря в Москву и область начнут приходить морозы. Таких морозов в начале декабря не было почти 100 лет, отмечали в Гидрометцентре России. Согласно прогнозам метеорологов, днем в понедельник столбики термометров покажут еще до -10 в Москве и до -13 в Подмосковье. А в ночь на 6 декабря мороз на фоне облачной с прояснениями погоды может окрепнуть до -17 градусов в Москве и до -21 градуса в Московской области.

Как отмечал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, за всю историю наблюдений за погодой в столице 3 декабря еще никогда не было столь снежным. К 18:00 в Москве, по данным базовой метеостанции города на ВДНХ, выпало 10 мм осадков, что на 0,6 мм больше, чем было в этот день в 1980 году. По предварительным данным, больше всего осадков выпало в центре города. Власти Москвы призвали жителей и гостей столицы воздержаться от поездок по городу на личных автомобилях 4 декабря.