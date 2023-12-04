В Москве пройдет международный форум "Мы вместе"

На мероприятие приедут 10 тыс. волонтеров и активистов из более чем 40 стран

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Международный форум гражданского участия "Мы вместе" откроется 4 декабря на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Участие в нем примут 10 тыс. волонтеров и активистов из более чем 40 стран.

"Основная миссия Международного форума гражданского участия "Мы вместе" - признание и поддержка лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и повышение качества жизни в России и в мире, объединение неравнодушных для помощи тем, кто в этом нуждается, создание новых партнерств и возможностей для системного развития сообществ, разделяющих ценности "Мы вместе", готовых к действиям, способных влиять на улучшение ситуации на местах", - сообщает пресс-служба форума.

В этом году программа форума объединит пять треков: "Мы вместе благодарим", "Мы вместе: Поколение.Добро", "Мы вместе с наставниками", "Мы вместе с героями" и "Мы вместе с миром". Каждое из направлений включает в себя отдельный блок мероприятий. Программа всех дней форума состоит из деловой, полезной, культурной и атмосферной частей, включающих дискуссии, встречи, презентации, церемонии, мастер-классы, лекции.

Форум "Мы вместе" вырос из одноименной общероссийской акции взаимопомощи, которая началась в период пандемии в 2020 году и переросла в систему постоянной поддержки лидеров социальных изменений на федеральном уровне. Организаторами форума выступают "Росмолодежь.Добро", Ассоциация волонтерских центров и платформа "Добро.РФ".

О премии "Мы вместе"

Ключевая часть программы форума - церемония награждения победителей международной премии "Мы вместе", направленной на поддержку лидеров общественно значимых инициатив. Это мероприятие, в котором традиционно принимал участие президент России Владимир Путин.

Идея создания премии прозвучала на встрече президента РФ с волонтерами акции "Мы вместе" в 2020 году. По итогам встречи она вошла в список поручений главы государства. Оргкомитет премии возглавляют первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко и заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

Премия состоит из пяти этапов: заявочного, технической экспертизы, регионального этапа, полуфинала и финала. В национальный трек премии было подано 39 782 заявки из 89 регионов России, что на 25% больше, чем годом ранее. Участниками национального трека стали граждане РФ старше 14 лет, некоммерческие, благотворительные организации, коммерческие компании, а также авторы социального, созидательного контента. В рамках международного трека было получено более 500 заявок из 95 стран мира.

Участники имели возможность заявить свои социально значимые проекты в 11 номинациях в различных сферах: помощи незащищенным слоям населения, экологии, туризма, помощи животным, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, раскрытия талантов и воспитания личности, развития здравоохранения и культуры здорового образа жизни, образования, добровольческого движения, науки, патриотизма, культурных ценностей и традиций, сохранения исторической памяти.