Православные верующие отмечают Введение во храм Божией Матери

Это один из двунадесятых - 12 главных церковных праздников

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Русская православная церковь в понедельник отмечает один из двунадесятых - 12 главных церковных праздников, Введение во храм Пресвятой Богородицы.

По преданию, родители Богородицы Иоаким и Анна из Назарета дали обет посвятить своего ребенка служению Богу. Когда их дочери Марии исполнилось три года, ее торжественно привели в Иерусалимский храм. Она самостоятельно поднялась ко входу по высокой лестнице из 15 ступеней, а затем первосвященник ввел ее в святая святых - место в храме, в которое запрещен вход прихожанам и лишь раз в год открыт для самого первосвященника. Мария жила в храме вплоть до совершеннолетия, посвящая много времени молитве.

О детстве Богородицы, как и самого Иисуса Христа, христианам известно немного. Источником дошедших сведений и преданий о первых годах жизни Божией Матери являются, в частности, апостол Иоанн Богослов и евангелист Лука, который попытался систематизировать и хронологически выстроить новозаветные события. Также о Богородице повествуют Протоевангелие Иакова и "Книга о рождестве Блаженнейшей Марии и детстве Спасителя".

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди по случаю праздника Введения отметил, что родители привели в Иерусалимский храм Деву Марию для того, чтобы она осталась жить, учиться и духовно возрастать при храме. Для нее это было также началом "скорбного пути, исполненного треволнений, болезней, трудов, скорбей".

"Введение во храм Пресвятой Богородицы стало деянием, исполненным огромной духовной силы и великого символического значения. Дева Мария вошла в ветхозаветный храм и получила благодать божию, для того чтобы начать свой жизненный путь, приведший ее к рождению Мессии, Господа и Спасителя, к созерцанию его страшных страданий и, наконец, к ее вечной небесной славе", - сказал предстоятель Русской православной церкви.

Литургическое почитание Богородицы началось после III Вселенского собора 431 года. Несмотря на то, что известно о празднике было с первых лет христианства, первые документальные сведения о том, что Введение стали широко отмечать, относятся к VIII веку. Так как праздник идет перед Рождеством, начиная с него, в храмах поют "Христос рождается, славите". Священники в это время облачаются в голубые и белые одежды.