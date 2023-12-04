В России сертифицировали радиостанцию для оповещения и информирования о ЧС в Якутии

По словами председателя совета якутского регионального отделения Российского союза спасателей Николая Находкина, Главный радиочастотный центр РФ выделил соответствующие радиочастоты

ЯКУТСК, 4 декабря. /ТАСС/. Переносная радиостанция "Эрэл", выступающая альтернативой спутниковой связи и предназначенная для работы на труднодоступных местностях, официально сертифицирована. Об этом сообщил ТАСС председатель совета якутского регионального отделения Российского союза спасателей Николай Находкин.

"После всех исследований разработали радиостанцию, которая имеет название "Эрэл", что с якутского переводится как "надежда". Радиостанция в данный момент официально сертифицирована в РФ, Главный радиочастотный центр РФ выделил соответствующие радиочастоты", - сообщил Находкин.

Он уточнил, что радиостанция направлена на совершенствование системы оповещения и информирования населения о ЧС в Якутии на основе коротковолновой связи.

Находкин является генеральным директором компании "Безопасная Арктика" - резидента технопарка "Якутия". В компании на протяжении двух лет изучали и испытывали различные радиостанции для обеспечения связи с помощью переносных раций на коротких волнах в условиях экстремального климата Якутии.

Пилотный проект

Рация была испытана оленеводами, сотрудниками МЧС, получены положительные отзывы, отметил собеседник агентства. Радиостанция является переносной и весит около 1 кг, имеет карманную проволочную антенну. Дальность связи составляет 300-500 км и не зависит от местности.

Кроме того, разработаны более мощные КВ-рации "Долина", которые можно устанавливать в районных центрах, и рации "Зимовье", которые предназначены для пунктов обогрева на зимниках. Эти рации работают наподобие уличных полицейских телефонов, имеют пару кнопок и от них можно связываться только с единой дежурно-диспетчерской службой (ЕДДС) района. "На основе КВ-раций мы предлагаем для улусов (районов - прим. ТАСС) пилотный проект. Сейчас оповещение основывается на спутниковой связи, которая дорогая и, так как американская, всегда находится под угрозой санкций. А при реализации нашего проекта улусу не придется даже покупать рации, только арендовать, при этом отсутствует оплата за трафик разговоров", - отметил Находкин.

"При ЧС любой человек сможет дать сигнал тревоги, а ЕДДС предупредит об опасных погодных явлениях - метели или наледи, о лесных пожарах. Такая связь будет работать даже при отсутствии электричества, если пострадают столбы от лесного пожара или произойдет авария на электростанции в поселке, - добавил он. - С наших раций можно обмениваться текстовыми сообщениями, которые можно отправить на любой мобильный телефон. В полевых условиях рации можно заряжать при помощи солнечных панелей".