Ликвидация последствий снегопада в Москве ведется в круглосуточном режиме

Повсеместно идут работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров, дворов, погрузке и вывозу снега

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Московские службы продолжают работать в усиленном режиме, ликвидируя последствия снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

"Ночью и ранним утром провели механизированное прометание дорог и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторяем по мере выпадения осадков. Повсеместно идут работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров, дворов, погрузке и вывозу снега", - говорится в публикации.

Отмечается, что в течение всего светового дня организована очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.

"Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. Просим пешеходов быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения", - заключили в комплексе городского хозяйства.