В "Коломенском" в Москве откроют выставку об искусстве конца XIX - начала XX веков

Экспозиция начнет работу 6 декабря

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Выставка, посвященная русскому стилю в искусстве конца XIX - начала XX веков, откроется 6 декабря в московском музее-заповеднике "Коломенское". Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Проект подготовлен "Коломенским" совместно со Всероссийским музеем декоративного искусства при участии Государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника В. Д. Поленова и Государственного музея искусства народов Востока", - говорится в сообщении.

Отмечается, что посетители смогут сопоставить произведения эпохи позднего Средневековья с работами выдающихся художников, работавших на рубеже XIX-XX веков. Девять разделов выставки перекликаются друг с другом, но подчинены четкой хронологии, благодаря которой можно проследить развитие русского стиля на протяжении нескольких десятилетий.

Выставка охватывает все направления и этапы развития русского стиля в декоративном искусстве и представляет основные художественные центры, работавшие в этом ключе. Так, гости увидят фарфоровую и бронзовую пластику, представляющую русские типы в национальной одежде и с атрибутами крестьянской жизни, а также изделия, украшенные декором, заимствованным с фасадов деревенских изб.

"Весь 2023-й музей-заповедник "Коломенское" отмечает 100-летие со дня основания. Этот проект станет ярким финалом юбилейного года. Дворец царя Алексея Михайловича был выбран местом проведения выставки неслучайно. С одной стороны, он сам воссоздан в неорусском стиле, с другой - посетители смогут увидеть своими глазами памятник, который могли только воображать Виктор Васнецов и его современники", - приводятся в сообщении слова директора музея-заповедника "Коломенское" Марины Люльчук.