Более 40 НКО примут участие в московском фестивале "Город неравнодушных"

Некоммерческие организации представят товары ручной работы и проведут мастер-классы для посетителей

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Более 40 московских некоммерческих организаций (НКО) станут участниками благотворительного фестиваля "Город неравнодушных", который пройдет 9-10 декабря в российской столице. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"На территории креативного пространства "Хлебозавод №9" 9 и 10 декабря пройдет благотворительный фестиваль "Город неравнодушных". В нем примут участие более 40 столичных некоммерческих организаций. Они представят товары ручной работы и проведут мастер-классы для посетителей. Кроме того, гостей ждут иммерсивные постановки, керлинг и мини-хоккей на открытой площадке, благотворительный квест, лекции медийных спикеров", - говорится в сообщении.

Площадка фестиваля будет работать с 11:00 до 21:00. Для посетителей будет открыт благотворительный рынок, где можно купить вязаные игрушки, текстиль, керамику, украшения, предметы для дома и одежду. "Большая часть уникальных товаров сделана руками неравнодушных людей или подопечных НКО. Приобретая их, гости поддержат организации, которые помогают малоимущим семьям, тяжелобольным детям, пожилым людям, бездомным животным", - значится в публикации.

Также на фестивале откроются зоны мастер-классов. Вместе со специалистами фонда "Женщины нашего города" жители создадут свечи из вощины, а с работниками фонда "Дела семейные" займутся новогодним декупажом. Кроме того, будут творческие занятия по созданию рождественских венков, новогодних открыток и игрушек из пряжи.

Для гостей пройдут лекции и монологи о вдохновляющих проектах в сфере благотворительности и не только, а еще покажут спектакли, в которых смогут принять участие зрители. Также посетителям предложат поучаствовать в квесте и узнать больше о работе НКО и добрых делах, отмечается на портале мэра.