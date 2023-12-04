Более 2 тыс. школьников Москвы приняли участие в мероприятиях ко Дню Неизвестного Солдата

В образовательных организациях города провели уроки мужества

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Более 2 тыс. московских школьников и студентов приняли участие в возложении цветов, митингах и тематических акциях, посвященных Дню Неизвестного Солдата, сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

"Более 2 тыс. столичных школьников и студентов приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню Неизвестного Солдата. В образовательных организациях дети посетили уроки мужества - им рассказали о том, какой ценой досталась победа в Великой Отечественной войне, о поисковых отрядах, братских могилах, памятниках Неизвестному Солдату, которые открыты в разных городах России. Тематические уроки мужества также состоялись для участников пятидневных сборов в оздоровительно-образовательном центре "Патриот", - говорится в сообщении.

Кроме того, юнармейцы в Музее Победы посетили выставку артефактов, найденных на местах сражений поисковым объединением "Тризна", и экспозицию "Подвиг Армии", где узнали о ключевых событиях военных лет. Кадеты побывали на экскурсии в парке "Патриот", где ознакомились с экспонатами в музейном комплексе "Дорога памяти" и прошли путь в 1 418 шагов - равный количеству дней Великой Отечественной войны. Кадеты и юнармейцы столицы возложили цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду, а на Поклонной горе несли вахту почетного караула у "Огня Памяти и Славы".

День Неизвестного Солдата - памятная дата, учрежденная в 2014 году указом президента Российской Федерации по инициативе общественных поисковых организаций России. Отмечается 3 декабря в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за ее пределами. Дата выбрана в связи с тем, что именно в этот день в 1966 году прах Неизвестного Солдата был захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду.