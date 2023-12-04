В Подмосковье заработали около 20 больших катков с искусственным покрытием

Всего этой зимой в регионе будут функционировать свыше 180 катков

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Почти 20 самых крупных катков с искусственным покрытием уже открылись в Московской области. Всего этой зимой в Подмосковье будут функционировать свыше 180 катков, из них около 30 будут иметь искусственное покрытие. Об этом сообщила пресс-служба Министерства благоустройства Подмосковья.

"Более 180 катков будут работать в этом году в Подмосковье. До конца декабря появятся 30 больших катков с искусственным покрытием. На сегодняшний день на территории Московской Области функционируют 18 крупных катков", - привели в материале слова министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина.

В пресс-службе рассказали, что крупные катки уже работают в Черноголовке, Одинцове, Химках, Красногорске, Люберцах, Подольске, Балашихе и других городских округах Подмосковья.

В министерстве подчеркнули, что во всех парках Московской области уже создана праздничная атмосфера. Посетителей встречают украшенные входные группы, иллюминация, теплые зоны с очагами, тематические фотозоны и музыкальное сопровождение.