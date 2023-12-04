Президент Молдавии примет протестующих фермеров после провала их переговоров с кабмином

Точное время встречи пока неизвестно, рассказали в ассоциации "Сила фермеров"

КИШИНЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду пригласила протестующих в Кишиневе фермеров на встречу после того, как их переговоры с правительством не дали результата. Об этом сообщила организовавшая протесты ассоциация "Сила фермеров".

"После того, как министр сельского хозяйства и пищевой промышленности внезапно отказался от предварительных договоренностей с представителями ассоциаций, руководство страны с опозданием, но частично отреагировало на просьбу протестующих фермеров о срочном диалоге. Нас ожидает встреча с госпожой президентом Майей Санду. Точное время нам сообщат сегодня, в первой половине дня", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ассоциации в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

На прошлой неделе правительство отказало протестующим фермерам в моратории на выплаты по их долгам. Как сообщил вице-премьер, министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля, власти также считают невыполнимым требование фермеров перераспределить часть средств из государственного фонда развития сельского хозяйства, чтобы выплатить компенсации производителям кукурузы и подсолнечника, так как считают такой подход дискриминационным.

Аграрии требуют от правительства ввести мораторий на штрафные санкции по долгам и увеличить финансовую помощь агрокомплексу, пострадавшему от засухи прошлого года и падения цен на зерновые. Протесты начались еще летом, когда фермеры пригнали технику к зданиям парламента и администрации президента, требуя ограничить ввоз и транзит зерновых с Украины, которые, по их словам, выдавливают местную продукцию с внутреннего рынка. Молдавское правительство пообещало оказать помощь аграриям и ограничить импорт украинских зерновых. В ответ замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка назвал планы Кишинева "крайне недружественным шагом", который "повлечет за собой неотложный запрет всего импорта из Молдавии". Позднее Санду заявила, что Кишинев будет оказывать помощь Киеву с вывозом зерна.