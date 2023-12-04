Соцфонд назначил в новых регионах более 1 млн федеральных пенсий

В организации напомнили, что жителям новых регионов пенсии и выплаты по российскому законодательству стали доступны в 2023 году

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Более 1 млн жителей из новых регионов РФ получают пенсии по российскому законодательству. Об этом сообщается на сайте Социального фонда России.

"На данный момент российские пенсии получает уже свыше миллиона граждан четырех новых субъектов России. Наши специалисты продолжают работу по назначению средств, чтобы еще больше жителей получали положенное пенсионное обеспечение и узнавали о других социальных мерах господдержки", - цитируют в сообщении председателя фонда Сергея Чиркова.

Отмечается, что в Донецкой Народной Республике оформлено 474 тыс. пенсий, в Луганской Народной Республике - 373 тыс., в Запорожской области - 140,5 тыс., а в Херсонской области - 54 тыс.

В Соцфонде напомнили, что жителям новых регионов пенсии и выплаты по российскому законодательству стали доступны в 2023 году. С марта текущего года по март 2024 года действует переходный период, когда жители могут обратиться за оформлением российской пенсии, в этом случае она будет назначена с 1 марта 2023 года, но не ранее, чем возникло право на пенсию. Те, кому пенсия выплачивается в соответствии с региональными законами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, продолжат получать соответствующие средства до момента переоформления выплат по российским нормам. Если после перерасчета размер пенсии окажется меньше, чем был до этого, выплаты сохранят на прежнем уровне без уменьшения.