Губернатор Кубани заявил, что курорты региона вернулись к штатной работе после шторма

Вениамин Кондратьев добавил, что последствия непогоды в основном устранены

КРАСНОДАР, 4 декабря. /ТАСС/. Последствия шторма оперативно устранили в курортных городах Краснодарского края, прием отдыхающих продолжается. Об этом губернатор края Вениамин Кондратьев заявил в ходе "Прямой линии".

"В целом, все наши курортные города вернулись к жизни, курортной жизни, продолжают встречать отдыхающих, размещают", - сказал Кондратьев.

Он добавил, что последствия непогоды в курортных городах в основном устранены.

Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщал, что только в Сочи ущерб от шторма, причиненный пляжам, превышает 200 млн рублей. Восстановительные работы продолжаются. По его словам, на данный момент зимние пляжи восстановлены на 80%, их будут открывать поэтапно в течение декабря, первые зимние пляжи уже возобновили работу.