Более 11 тыс. человек посетили открытые экскурсии в крупнейших больницах Москвы

Экскурсии проводили медицинские работники и сотрудники центров госуслуг "Мои документы".

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Свыше 11 тыс. желающих смогли ознакомиться с работой флагманского и урологического центров Боткинской больницы, а также с новым комплексом крупнейшей в стране Инфекционной клинической больницы (ИКБ) № 1. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В этом году мы начали проводить эксклюзивные экскурсии для москвичей в новых больницах перед их открытием. Формат оказался невероятно востребованным и получил позитивные отклики от горожан. Мы даже расширяли число слотов записи из-за высокого спроса. На экскурсиях во флагманском и урологическом центрах Боткинской больницы и крупнейшей в стране Инфекционной клинической больнице № 1 побывали более 11 тыс. горожан. Мы рады тому, что москвичи так тепло приняли новый проект, и будем продолжать его по мере завершения строительства новых больниц", - сказала Ракова, слова которой приводит пресс-служба соцкомплекса правительства Москвы.

Отмечается, что экскурсии проводили медицинские работники и сотрудники центров госуслуг "Мои документы".

Во флагманском и урологическом центрах Боткинской больницы посетители могли увидеть работу цифровой клиники, высокотехнологичное оборудование, уникальных хирургических роботов DaVinci, гибридную операционную, триажный пост, реанимационный зал, диагностическую палату. На мини-выставке медицинской формы гости могли ее примерить, сделать памятное фото, посмотреть, как врачи тренируются на симуляционном оборудовании и попробовать собственные силы в хирургии.

Кроме того, в ИКБ № 1 москвичам рассказали о специфике лечения инфекционных болезней, системе мельцеровских боксов для исключения распространения инфекций, показали операционную, отделение интенсивной терапии, родильный блок и кувезный бокс для выхаживания недоношенных детей. Также гости могли стать участниками иммерсивного шоу "Заражение" и спасти жизнь "пациента" в роли врача.