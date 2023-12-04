В Индии обнаружили нарушение качества сиропа от кашля, от которого могли умереть дети

Эксперты ООН ранее обнаружили в сиропе Naturcold повышенный уровень в 28,6% поражающего почки токсичного диэтиленгликоля

ЛОНДОН, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Индии установили нарушение качества по крайней мере в одном из пяти исследуемых образцов сиропа от кашля, произведенного фармацевтической компанией Riemann Labs, от употребления которого могли умереть дети в Камеруне. Об этом сообщило агентство Reuters.

Речь идет о сиропе от кашля и простуды Naturcold, в котором ранее эксперты ООН обнаружили повышенный уровень в 28,6% поражающего почки токсичного диэтиленгликоля по сравнению с допустимым пределом не более 0,10%. В ходе расследования выяснилось, что номер лицензии на упаковке препарата совпадает с номером лицензии Riemann Labs, базирующейся в городе Индор в штате Мадхья-Прадеш.

Представители фармкомпании утверждают, что последняя партия Naturcold была выпущена в марте прошлого года. После этого права на производство средства от кашля были переданы компании Fraken International, зарегистрированной в Великобритании.

Препараты Riemann Labs и двух других индийских производителей лекарств от кашля, подозреваются в выпуске недоброкачественной продукции, от употребления которой могли умереть дети в Камеруне. За последний год в этой африканской стране после употребления Naturcold умерли 12 детей.

В 2022 году в Гамбии, Индонезии и Узбекистане более 300 детей скончались от острой почечной недостаточности. Их смерти были связаны с употреблением аналогичных препаратов других индийских производителей. Это бросило тень на Индию, которую называют "мировой аптекой" из-за поставок за рубеж жизненно важных лекарств по низким ценам.